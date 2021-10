Il nuovo regolamento europeo Frontex non fa che complicare l’ingresso in Europa dei migranti, anche di coloro che necessitano di protezione. Per questo, l’associazione Migrant Solidarity Network ha deciso oggi di lanciare il referendum contro l’adozione da parte della Svizzera delle nuove disposizioni UE in materia, adottate nell’ambito del trattato Schengen, cui la Confederazione è associata.