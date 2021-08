Continua il brutto momento di Lantal Textiles, azienda con sede a Langenthal (BE) specializzata in tessili utilizzati nei settori del trasporto aereo, ferroviario e stradale: 55 dipendenti verranno licenziati, dopo che lo scorso anno già 55 impieghi vennero soppressi.

Il calo delle vendite - di circa il 60% - nell’anno in corso rispetto ai livelli pre-pandemici e i cambiamenti strutturali previsti nel mercato obbligano l’azienda a operare un’ulteriore ristrutturazione, si legge in un comunicato. Una ripresa della domanda di coprisedili, tappeti e tendine per aerei non è pensabile prima del 2024-2025, viene precisato.