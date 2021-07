La decisione è caduta oggi in accordo col Consiglio di fondazione, si legge in una nota odierna. La vice di Thomann, Catherine Baud-Lavigne, riprenderà le redini ad interim. Il posto da direttore verrà messo a concorso nelle prossime settimane, precisa il comunicato.

Sotto la sua direzione, l’organizzazione ha avviato con successo un’importante raccolta fondi per le vittime della pandemia in Svizzera. Oltre a ciò ha posto le basi per lo sviluppo della digitalizzazione. Nel febbraio scorso, la Catena della Solidarietà aveva annunciato la raccolta di oltre 43 milioni di franchi nell’ambito della sua campagna «Coronavirus in Svizzera». Si è trattato della più importante azione a favore dell’aiuto nella Confederazione dal 2005. Quell’anno erano stati donati 50 milioni di franchi per le vittime del maltempo in Svizzera.