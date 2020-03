In un’e-mail indirizzata ai suoi collaboratori, il procuratore generale Michael Lauber ha respinto i rimproveri fattigli dall’Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione. Come riporta la «NZZ am Sonntag» per Lauber affermare che lui abbia mentito consapevolmente è dire qualcosa «contrario ai fatti». Non solo: per il procuratore generale l’organo di controllo avrebbe violato la legge. «Respingo le asserzioni dall’Autorità di vigilanza, che ledono la personalità». Secondo l’organo, nell’ambito delle indagini riguardanti la FIFA, Lauber ha infranto vari doveri d’ufficio: ha ripetutamente detto il falso, ha agito in modo sleale e ha violato il codice di condotta in modo «gravemente negligente». Inoltre ha provato anche a ostacolare l’inchiesta. Tali conclusioni (non definitive e ancora da esaminare) sono state rese pubbliche il 4 marzo. Come sanzione disciplinare, al procuratore generale è stato ridotto lo stipendio dell’8% per la durata di un anno.