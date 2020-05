(Aggiornato alle 15:50) - Una maggioranza parlamentare che chiede le dimissioni del procuratore generale Michael Lauber si sta delineando. Sabato sia il gruppo socialista sia quello di centro (PPD, PBD e evangelici) alle Camere hanno comunicato di sostenere la richiesta di dimissioni nei confronti di Lauber. Il Ministero pubblico della Confederazione ha perso credibilità a causa delle violazioni rilevate nel quadro delle indagini attorno alla FIFA. Se Lauber non si dimettesse, il Partito socialista voterà a favore della richiesta di destituzione, ha sottolineato il capogruppo socialista Roger Nordman, citato in un comunicato. Alla «NZZ am Sonntag», anche Beat Walti, capogruppo liberale-radicale alle Camere (gruppo che finora ha sostenuto il magistrato) ha detto: «Personalmente penso che il procuratore generale non possa più esercitare il suo ruolo istituzionale in modo credibile. Michael Lauber dovrebbe ritirarsi». Anche il capogruppo dei Verdi a Berna Balthasar Glättli vedrebbe di buon occhio un cambio ai vertici del Ministero pubblico della Confederazione. Della stessa opinione sono anche membri dell’UDC e dei Verdi liberali.

La Commissione giudiziaria del Parlamento tratterà la questione il 13 maggio, durante la sua prossima seduta. L’organo parlamentare può decidere di avviare una procedura di destituzione e chiedere all’Assemblea federale di togliere Lauber dal suo ruolo. Il politico bernese del PBD Lorenz Hess ha presentato una mozione in tal senso.

Contrariamente alle raccomandazioni della stessa Commissione giudiziaria, Lauber era stato rieletto - ma per solo 7 voti in più rispetto alla maggioranza assoluta - per il periodo 2020-2023 il 25 settembre dell’anno scorso.

Sullo sfondo delle discussioni sull’”impeachment” di Lauber ci sono gli incontri confidenziali e non verbalizzati tra il procuratore generale e il presidente della FIFA Gianni Infantino. A causa di questi incontri l’Autorità di vigilanza aveva avviato una procedura disciplinare contro Lauber , concludendo che era venuto meno ai suoi obblighi. Per questo, in marzo era stata deciso un taglio salariale annuale dell’8% (24.000 franchi). Agli occhi dell’organo di controllo, il magistrato ha violato i doveri d’ufficio, ha mentito ripetutamente, ha agito in modo disonesto, ha violato il Codice di condotta interno e ha ostacolato le indagini. Nel frattempo Lauber ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell’Autorità di vigilanza.

Nelle ultime settimane, oltre alla caduta in prescrizione delle accuse per il primo processo FIFA, sono emerse anche nuove rivelazioni sugli incontri fra il Ministero pubblico della Confederazione e Infantino. Le testate del gruppo TX hanno infatti portato alla luce nuove rivelazioni sugli incontri informali fra l’MPC e il presidente della FIFA Gianni Infantino avvenuti fra il 2016 e il 2017. Documenti e e-mail riservati mostrano che in questo e in altri casi ci sono stati stretti contatti, a volte quasi quotidiani, tra la FIFA e gli inquirenti federali. Il numero uno della Federazione, secondo i giornali, aveva l’obiettivo di sbarazzarsi di un’indagine (avviata nell’aprile 2016 ed effettivamente chiusa nel novembre del 2017) che lo minacciava personalmente. Il procedimento riguardava l’assegnazione dei diritti televisivi che aveva firmato quando era ancora capo legale della UEFA.

Ma non è tutto. Nei giorni scorsi è emerso che il Ministero pubblico della Confederazione vorrebbe archiviare uno dei filoni dell’inchiesta nei confronti dell’ex presidente della FIFA Sepp Blatter. E questo anche se un rapporto di polizia lo inchioderebbe. Ora, indica l’agenzia di stampa Keystone-ATS, è la stessa FIFA a chiedere al procuratore generale di continuare con il procedimento penale avviato contro Blatter nel 2015 per sospetti di amministrazione infedele e appropriazione indebita. In ballo ci sono diritti televisivi concessi a prezzi eccessivamente bassi all’Unione calcistica dei Caraibi. Da parte sua, sul “SonntagsBlick” di oggi, Blatter ha respinto ogni accusa.

