(Aggiornato alle 16.33) Il procuratore generale della Confederazione Michael Lauber ha presentato formalmente le sue dimissioni ieri sera e lascerà l’incarico il 31 agosto. Il lavoro della Commissione giudiziaria del parlamento però continuerà anche nei prossimi mesi. Il successore sarà eletto dall’Assemblea federale al più presto nella sessione invernale.

Lauber ha rassegnato le dimissioni per il 31 gennaio, ma a causa delle vacanze cumulate potrà partire prima, ha detto un portavoce del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) all’agenzia Keystone-ATS. Dal primo settembre, le funzioni del procuratore generale saranno affidate ai due sostituti Ruedi Montanari e Jacques Rayroud. L’attività operativa rimarrà garantita e i procedimenti in corso continueranno, ha aggiunto il portavoce.

La Commissione giudiziaria del parlamento si riunirà il 19 agosto per discutere delle conseguenze e dei possibili successori, ha dichiarato a Keystone-ATS il presidente della commissione, il «senatore» Andrea Caroni (PLR/AR). Secondo Caroni, sono tre in particolare gli aspetti su cui intende concentrarsi: significato e conseguenze delle dimissioni, il seguito della procedura di destituzione in corso avviata contro Lauber e la successione dell’attuale procuratore.

Stando all’ordinanza dell’Assemblea federale circa il rapporto di lavoro e la remunerazione del Procuratore generale, il termine di disdetta è di sei mesi. La Commissione giudiziaria può anche approvare un termine più ravvicinato se non vi sono interessi preponderanti contrari. La decisione non avrà conseguenze finanziarie per la Confederazione: poiché se ne è andato di propria volontà, Lauber non ha diritto ad alcuna prestazione.

La commissione dovrà anche decidere se archiviare o meno l’attuale procedimento di destituzione oppure se presentare al parlamento una proposta formale di destituzione nonostante le dimissioni di Lauber.

La vicenda Lauber ha riportato alla ribalta il problema di un’eventuale riforma del sistema di selezione del procuratore generale, compreso riesame del ruolo e dei poteri conferiti a questa figura. Secondo diversi osservatori, i due sostituti che guideranno la Procura federale dal primo settembre non sono da considerarsi potenziali successori.

Diversi parlamentari credono che sia anche necessario riformare in profondità l’istituzione, aveva scritto domenica scorsa la NZZ am Sonntag. L’annuncio delle dimissioni di Lauber è stato accolto con favore e sollievo da parte di molti politici e media, che si sono chiesti se non sia giunto il momento di riesaminare il ruolo e il mandato del prossimo Procuratore generale.

Le Commissioni della gestione del Parlamento stanno già lavorando al tema, aveva scritto il domenicale zurighese, secondo cui sono già stati affidati vari incarichi volti alla stesura di perizie. In giugno, le commissioni erano già giunte alla conclusione che ci volessero dei cambiamenti.

Gli esperti sono stati incaricati di studiare varie soluzioni. Le opinioni divergono sull’opportunità di rafforzare o di abolire l’istituzione affidando le sue competenze ai Cantoni. I vari approcci si concentrano quindi sul grado di indipendenza e sulle modalità di sorveglianza del Procuratore generale.

Lauber aveva annunciato le dimissioni venerdì, dopo la pubblicazione di una sentenza del Tribunale amministrativo federale (TAF). La corte sangallese ha ammesso solo in parte il suo ricorso e ha concluso che il procuratore generale si è reso colpevole di diverse violazioni del dovere d’ufficio, confermando in parte le accuse dell’Autorità di vigilanza del MPC.

Agli occhi della corte ha pesato in particolare «il caso di amnesia collettiva» riguardante un incontro con il presidente della Federazione internazionale di calcio (Fifa) Gianni Infantino avvenuto il 16 luglio 2017: tutti i partecipanti hanno infatti affermato di non ricordare. Per il TAF in questa circostanza il procuratore ha dichiarato intenzionalmente il falso all’autorità di vigilanza.

Annunciando le sue dimissioni, Lauber aveva spiegato che la mancata fiducia nei suoi confronti recava danno al MPC e che nell’interesse dell’istituzione preferiva lasciare l’incarico.

