(Aggiornato alle 20:28) - Il 20 maggio il procuratore generale della Confederazione Michael Lauber dovrà fornire spiegazioni di fronte alla Commissione giudiziaria parlamentare. Questa ha deciso infatti all’unanimità di invitarlo a un’audizione, necessaria per stabilire se ci sono le basi necessarie per proseguire con un processo di revoca. Come sottolineato dal presidente dell’organo parlamentare, il consigliere agli Stati Andrea Caroni (PLR/AR), solo dopo si potranno prendere decisioni di qualsiasi tipo.

È stata la prima volta che la Commissione giudiziaria si è dovuta chinare sulla possibile destituzione di un procuratore generale. L’organo parlamentare, che può appunto decidere di avviare una procedura di questo tipo - chiesta da più parlamentari, come ad esempio Lorenz Hess (PBD/BE) - , deve agire correttamente in un processo mai avvenuto prima, ha sottolineato Caroni. Ogni passo va supportato da fatti e leggi. E come prima regola, il diretto interessato deve essere ascoltato, ha spiegato il «senatore».

Pesanti accuse

Sullo sfondo delle discussioni attorno a un possibile «impeachment» di Lauber ci sono gli incontri non verbalizzati tra il procuratore generale e il presidente della FIFA Gianni Infantino. A causa di queste irregolarità l’Autorità di vigilanza aveva avviato una procedura disciplinare contro Lauber, concludendo che era venuto meno ai suoi obblighi. Per questo, in marzo, era stato deciso un taglio salariale annuale dell’8% per il magistrato. Per l’organo di controllo Lauber ha violato i doveri d’ufficio, ha mentito ripetutamente, ha agito in modo disonesto, ha violato il Codice di condotta interno e ha ostacolato le indagini. Nel frattempo il procuratore generale ha però presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Nelle ultime settimane, oltre alla caduta in prescrizione delle accuse per il primo processo FIFA, sono emerse anche nuove rivelazioni sugli incontri fra il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e Infantino. Le testate del gruppo TX hanno infatti portato alla luce documenti riservati che evidenziano stretti contatti tra la FIFA e gli inquirenti federali. Il numero uno della federazione calcistica, secondo i giornali, aveva l’obiettivo di sbarazzarsi di un’indagine (avviata nell’aprile 2016 ed effettivamente chiusa nel novembre del 2017) che lo minacciava personalmente e che riguardava l’assegnazione dei diritti televisivi che aveva firmato quando era ancora capo legale della UEFA.

Recentemente è pure emerso che il MPC intende archiviare uno dei filoni dell’inchiesta nei confronti dell’ex presidente della FIFA Sepp Blatter. E questo anche se un rapporto di polizia lo inchioderebbe. Tanto che la stessa FIFA ha chiedendo di non fermare il procedimento penale.

Una cosa intanto è sempre più chiara: Lauber, rieletto per un soffio l’anno scorso, convince sempre meno parlamentari.

©CdT.ch - Riproduzione riservata