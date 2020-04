Spingere le aziende estere che distaccano lavoratori in Ticino, o in altri cantoni, a rispettare i salari minimi. È l’obiettivo della revisione parziale della legge sui lavoratori distaccati, che scaturisce da una mozione dell’ex consigliere agli Stati Fabio Abate (PLR/TI). Il Consiglio federale ha avviato oggi la procedura di consultazione in merito. Si concluderà a metà agosto.