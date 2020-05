La Confederazione dovrebbe farsi carico dei salari dei lavoratori che devono rimanere in quarantena. Lo sostiene l’economista e professoressa di economia all’università di San Gallo Monika Bütler, aggiungendo che tale misura dovrebbe essere finanziata tramite l’indennità di perdita di guadagno (IPG).

Attualmente è il datore di lavoro a dover coprire i costi delle persone in quarantena, indica Bütler in un’intervista pubblicata oggi su alcuni giornali del gruppo Tamedia. Ciò rappresenta un onere molto elevato, soprattutto per le piccole imprese con pochi dipendenti.