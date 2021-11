Lavoro: disabili meno soddisfatti della qualità di vita

I disabili in Svizzera partecipano in ampia misura al mercato del lavoro, ma la loro qualità di vita è meno buona rispetto a quella degli altri lavoratori. Sono inoltre più spesso vittime di discriminazione e violenza. Lo indica oggi l’Ufficio federale di statistica (UST), in vista della Giornata internazionale delle persone con disabilità, che ricorre il 3 dicembre. Il rilevamento dell’UST, che si riferisce al 2019, è volto a verificare in quale misura per queste persone siano realizzate le pari opportunità.