Nuova abbreviazione negli annunci di lavoro nella Svizzera tedesca: sta facendo capolino la lettera «a», che sta per «alle», cioè tutti: obiettivo è far sì che qualunque persona senta di essere il destinatario della proposta di impiego.

A optare per questo approccio è per esempio Swica, riferisce oggi 20 Minuten. L’espressione «a» sostituisce le lettere «w/m» (weiblich/männlich) con cui di solito le imprese segnalano che la posizione per cui cercano personale è aperta sia a donne che uomini.

Con l’opzione «alle» Swica vuole mostrare che tutti sono benvenuti, se soddisfano i requisiti, ha spiegato un’addetta stampa alla testata giornalistica zurighese. Per evitare confusione l’azienda ha rinunciato per contro a ricorrere a menzioni quali «d» (per diversi) o «tg» (per transgender).