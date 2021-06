Le aziende che hanno percepito l’indennità per lavoro ridotto (ILR) ininterrottamente dall’inizio della pandemia potranno continuare a ricevere questo sostegno fino alla fine di febbraio 2022: il Consiglio federale ha aumentato oggi a 24 mesi la durata massima di riscossione dell’ILR. Oltre a ciò, è stato prorogato fino al prossimo 30 settembre il diritto a queste indennità per gli apprendisti, per le persone impiegate a tempo determinato e per i lavoratori su chiamata assunti a tempo indeterminato.