Potrebbero essere migliaia gli abusi connessi col lavoro ridotto diffusosi con la crisi del coronavirus. Lo dice il Consiglio federale in risposta ad un’interpellanza della consigliera nazionale Gabriela Suter (PS/AG), precisando al riguardo che verranno estesi i controlli sulle ditte che hanno fatto capo a questo strumento per superare le ripercussioni della pandemia sui loro affari.

Secondo la Suter, visto l’alto numero di richieste per il lavoro ridotto che riguardano quasi due milioni di lavoratori (dati di maggio, n.d.r), non è stato possibile eseguire controlli approfonditi. Circolano rapporti secondo cui aziende hanno ottenuto il lavoro ridotto benché i propri dipendenti non lavorassero meno del normale.