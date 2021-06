La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) triplica il personale nell’ambito della lotta contro la riscossione abusiva dell’indennità per lavoro ridotto (ILR). Dall’inizio di giugno 2021 la SECO può disporre, come previsto, di revisori esterni supplementari che hanno seguito una formazione intensiva. Ciò permette di intensificare notevolmente i controlli presso i datori di lavoro.

A causa della pandemia l’assicurazione contro la disoccupazione (AD) ha versato indennità per lavoro ridotto di proporzioni storiche. Era quindi chiaro fin dall’’inizio che sarebbe stato necessario intensificare fortemente anche la lotta contro gli abusi. Il 27 agosto 2020 la Commissione di vigilanza del Fondo AD aveva pertanto dato il nulla osta a un aumento degli effettivi per svolgere i controlli nell’ambito dell’ILR, stanziando ulteriori 25 milioni di franchi allo scopo.

La SECO è riuscita a portare a termine la gara d’appalto OMC imposta dalla legislazione sugli acquisti pubblici in soli quattro mesi e mezzo, fino all’aggiudicazione. I contratti con i partner esterni Ernst & Young (EY) e PricewaterhouseCoopers (PwC) sono entrati in vigore il 1° marzo 2021. Da marzo a maggio 2021 il Servizio di revisione dell’AD ha formato una quarantina di persone esterne alla SECO, ora operative in tutta la Svizzera.

Alla fine di maggio 2021 la SECO ha ricevuto circa 900 segnalazioni di abusi che saranno trattate in via prioritaria. Sono pervenute alla SECO tramite la piattaforma di whistleblowing del Controllo federale delle finanze (CDF) e il portale dell’AD (lavoro.swiss), ma anche sotto forma di comunicazioni inviate direttamente al Servizio di revisione dell’AD. Finora altri 500 conteggi sospetti sono stati segnalati alla SECO dalle casse di disoccupazione.

La SECO ha effettuato 131 controlli presso i datori di lavoro (situazione a fine maggio 2021). In 13 casi (10%) è stato comprovato un abuso, con conseguente denuncia penale. In 97 casi (74%), i datori di lavoro hanno dovuto correggere i conteggi ILR. In 21 casi (16%) la SECO ha confermato la correttezza dei conteggi. Finora la SECO ha chiesto rimborsi per un importo complessivo di circa 10,6 milioni di franchi.