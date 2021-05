Lavoro sociale, un professionista su tre è sull’orlo del burnout

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, l’anno scorso, il rischio di esaurimento emotivo tra i professionisti del lavoro sociale è aumentato significativamente. Secondo uno studio della Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale (FHNW), condotto sulle condizioni di lavoro in questo campo, una persona su tre è sull’orlo del burnout.

«La comunicazione tra professionisti e beneficiari è cambiata significativamente. Tali cambiamenti sono generalmente vissuti in modo negativo. Ciò è dovuto a un aumento della domanda da parte dei beneficiari e ai cambiamenti nei processi e nelle condizioni di lavoro che portano a una quantità di lavoro supplementare», indica in un comunicato l’Associazione professionale lavoro sociale Svizzera AvenirSocial. Secondo lo studio empirico le attuali condizioni di lavoro fanno sì che «un professionista su tre è ad alto rischio di soffrire di esaurimento emotivo». Nella Svizzera francese, la quota è persino di una persona su due. AvenirSocial chiede quindi alla Confederazione e ai Cantoni di mettere a disposizione più risorse per il lavoro sociale.