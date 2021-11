Le alternative al nucleare per completare la transizione

La Svizzera è sicura dal punto di vista dell’approvvigionamento energetico? Ha gli strumenti per far fronte a un’Europa profondamente divisa sulla direzione da prendere in materia di energie rinnovabili? O ancora: a lungo termine, il preventivato addio al nucleare rischia di essere un boomerang per il nostro Paese? Domande talmente centrali e sentite, che quando vengono sollevate spingono subito alla polemica, alla zuffa politica o fra settori economici diversi. Recentemente, è stato il caso delle parole pronunciate da Guy Parmelin. Il presidente della Confederazione ha messo in guardia su una possibile e seria penuria di elettricità a partire dal 2025. Il motivo principale? Lo stralcio dell’Accordo quadro con l’Unione europea, e il conseguente congelamento del cosiddetto «Stromabkommen» (accordo...