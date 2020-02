Le automobili nuove importate in Svizzera non rispettano le norme sulle emissioni di CO2. Lo dice un rapporto pubblicato oggi dal Dipartimento federale dell’ambiente (DATEC), secondo cui i valori delle emissioni sono addirittura aumentati nel 2017 e nel 2018.

Le prescrizioni adottate nel 2012 obbligano gli importatori a limitare le emissioni di CO2 a una media di 130 g CO2/km, sull’esempio dell’Unione Europea. Questo valore era vincolante per tutte le vetture nuove dal 2015 fino alla fine del 2019. Dall’inizio di quest’anno, il limite è stato abbassato a 95 g CO2/km.

Dal 2015 al 2019, il valore di riferimento non è mai stato rispettato. È stato superato di 5 grammi nel 2015 e di 4 grammi nel 2016 e nel 2017. Nel 2018, le emissioni hanno raggiunto addirittura i 137,8 g CO2/km, con un incremento del 2,8% rispetto all’anno precedente.

Nel 2018, ciò ha riguardato circa un quarto dei veicoli di nuova immatricolazione. Quasi la metà degli importatori ha mancato gli obiettivi nel 2018. Il divario era minimo per la maggior parte di loro, ma significativo in alcuni casi. L’importo complessivo delle sanzioni inflitte ammonta a 31,7 milioni di franchi, rispetto ai 12,6 milioni del 2015.

L’efficacia delle prescrizioni sulle emissioni di CO2 è difficile da valutare. Considerato il numero di chilometri percorsi tra il 2012 e il 2018, risulta che le misure adottate siano state efficaci nel frenare l’aumento delle emissioni di CO2 del traffico. Risulta anche che dall’entrata in vigore dei valori di riferimento le emissioni siano diminuite, per poi risalire nel 2017 e nel 2018. Tuttavia, le norme sulle emissioni di CO2 non hanno avuto alcun effetto sulla vendita di automobili, rimaste elevate.