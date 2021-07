Con l’arrivo del bel tempo le autorità di Bienne (BE) mettono in guardia la popolazione dal sostare vicino al lago e ai corsi d’acqua, nonché nelle zone interessate dalle inondazioni.

Con la fine delle precipitazioni la situazione di pericolo non è ancora superata, affermano i responsabili locali. Il lago di Bienne ha come bacino di affluenza una superficie che è un quarto della Svizzera: potrebbero trascorrere settimane prima che l’acqua riesca a defluire.

Attualmente è ancora in vigore il livello di pericolo 5, il massimo nella scala d’emergenza. Gli argini possono crollare, molto legname è alla deriva e mette in pericolo le barche e le chiuse, le grandi masse d’acqua hanno un’enorme forza e sono molto pericolose. Un paio di giorni or sono un padre e suo figlio sono quasi rimasti intrappolati in una chiusa mentre praticavano lo stand-up paddling sull’Aare, perché non hanno tenuto conto degli avvertimenti e hanno valutato male il pericolo, si legge nella nota.