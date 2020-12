La commissione preparatoria osserva come il numero AVS non contiene alcuna informazione relativa al suo titolare e non consente dunque di trarre conclusioni quanto alle caratteristiche della persona interessata (contrariamente al numero AVS utilizzato fino al 2008). Ritiene quindi che il progetto del governo non ponga problemi in termini di protezione dei dati e consenta di accelerare la digitalizzazione delle autorità.