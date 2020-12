La sua carriera politica in Ticino in seno al Partito popolare democratico fu rapida: consigliere comunale a Locarno (1964-1975), granconsigliere (1967-1975) e, all’età di 36 anni, consigliere di Stato (1975-1983). Flavio Cotti, hanno ricordato ancora i due presidenti, si è poi fatto strada a Berna, prima come consigliere nazionale (dal 1983) e presidente del PPD svizzero (1984-1986) e in seguito in Consiglio federale, diventando a due riprese - nel 1991 e nel 1998 - presidente della Confederazione, in due anni simbolici per la Svizzera: il 700esimo della Confederazione elvetica e il 150esimo dello Stato federale.