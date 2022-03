La Conferenza dei vescovi svizzeri, la Chiesa evangelica riformata della Svizzera e la Chiesa cristiana cattolica della Svizzera sono costernate per la sofferenza inflitta al popolo dalla guerra in Ucraina. In tutta la Svizzera suoneranno le campane su scala nazionale il 9 marzo 2022 alle ore 10. Raccomandano preghiere comuni e soffermarsi e sono un segno della solidarietà per tutte le azioni che servono alla pace, dell’aiuto d’urgenza sul terreno e l’accoglienza dei rifugiati.

Le tre Chiese nazionali - la Conferenza dei vescovi svizzeri, la Chiesa evangelica riformata della Svizzera e la Chiesa cristiana cattolica della Svizzera - condannano la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, che minaccia anche la pace in Europa. «Sollecitiamo il presidente russo ad interrompere al più presto le azioni di guerra ed ad evitare ulteriori sofferenze. La nostra solidarietà è con tutto il popolo dell’Ucraina nelle sue paure e ansie». Mercoledì prossimo, 9 marzo 2022, le campane delle chiese suoneranno quindi alle 10.00 come protesta contro la guerra e per la pace in Ucraina e in segno di solidarietà con tutte le azioni che servono la pace, l’aiuto d’urgenza sul terreno e l’accoglienza dei rifugiati. «La protesta e l’azione sono sostenute dalla preghiera personale così come dalle preghiere comuni e dai servizi religiosi fatti a favore della pace».