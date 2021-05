«Le manchevolezze dell’UFSP non mi hanno sorpreso: me lo ricordo da quando ero consigliera federale», afferma l’esponente dell’allora PPD, in governo fra il 2006 e il 2018, in un’intervista pubblicata oggi dalla Neue Zürcher Zeitung. «L’amministrazione digitale non è mai veramente decollata. Ci sono sì uffici con una buona informatica, ma altri faticano». Anche con i cantoni vi sono state difficoltà: «Non è che il federalismo necessariamente aiuti», osserva.