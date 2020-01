Il Consiglio federale vuole eliminare le attuali disparità di trattamento delle coppie dello stesso sesso. Per questo, come prima cosa, ritiene che sia necessario sancire il principio che possono sposarsi.

Con questa presa di posizione il governo sostiene il progetto elaborato dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale sulla base dell’iniziativa parlamentare «Matrimonio civile per tutti», viene spiegato in un comunicato governativo odierno.

Il testo permette alle coppie che già vivono in unione domestica registrata di convertire tale unione in un matrimonio in modo rapido e senza complicazioni burocratiche. La modifica, secondo l’esecutivo, può essere realizzata con una revisione legislativa e non è necessaria una revisione della Costituzione.