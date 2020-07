Discoteche e locali notturni sono i primi luoghi in cui avviene il contagio. A riferirlo è la SRF, basandosi sui dati forniti dall’Ufficio federale della Sanità pubblica (UFSP) e relativi alle ultime due settimane.

Stando ai dati, solo in meno della metà dei casi si riesce tuttavia a risalire al luogo in cui è avvenuto il contagio. Al primo posto, con il 42%, si trovano appunto discoteche e club, seguiti da bar e ristoranti (27%), mentre i contagi in famigli sono il 12%.