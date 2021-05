Nel 2020 le donne hanno compiuto il 50% di lavori domestici e familiari in più degli uomini. Lo dice l’ultima rilevazione sulle forze lavoro dell’Ufficio federale di statistica (UST). La buona notizia è che il lavoro domestico degli uomini aumenta in media di quasi 20 minuti a settimana ogni anno.

Non sorprende peraltro che gli uomini preferiscano stare ai fornelli, ossia per 4,5 ore a settimana, anche se le donne investono quasi il doppio del tempo per la preparazione del cibo: 7,8 ore.