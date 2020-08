(Aggiornato alle 16) - Dopo l’annuncio da parte dell’Ufficio federale della sanità pubblica di aver inserito la Spagna - escluse le isole Baleari e le Canarie - nella lista dei Paesi a rischio, è previsto a Palazzo federale un incontro con la stampa per gli ultimi aggiornamenti sulla lotta al diffondersi del coronavirus. Presenti all’appuntamento saranno Patrick Mathys, capo della sezione Gestione delle crisi e cooperazione internazionale dell’Ufficio federale di Sanità pubblica (UFSP), Sang-Il Kim, capo del Dipartimento di trasformazione digitale dell’UFSP, Michael Schöll, vicedirettore dell’Ufficio federale di giustizia; parteciperanno inoltre dalla prima fila anche Virginie Masserey, capo della Sezione controllo infezioni dell’UFSP e Mike Schüpbach, vicecapo della divisione legale 2 dell’UFSP.

Il punto in Svizzera

Patrick Mathys ha iniziato come d’abitudine facendo il punto sugli ultimi dati riguardanti i contagi in Svizzera. «La settimana scorsa abbiamo avuto più di 200 nuovi casi due volte. Questa settimana sta andando un po’ meglio». l tasso di positività è attualmente del 2,2%, mentre la settimana scorsa era del 3,5%. «La situazione si è leggermente stabilizzata ma bisogna restare vigili, dobbiamo continuare ad essere vigili e rispettare le regole», ha detto Mathys. Nel frattempo, 45 pazienti sono di nuovo in terapia intensiva, 32 richiedono una ventilazione esterna. La popolazione deve continuare ad essere vigile, mantenere le distanze e rispettare le norme igieniche, ha aggiunto. «La mobilità e i viaggi sono in aumento e siamo tornati al livello pre-pandemia», ha continuato l’alto funzionario riferendosi al periodo dal 4 al 29 luglio.

Mascherine sui trasporti

Per quanto riguarda l’obbligo di indossare la mascherina sui trasporti pubblici, le aziende del settore affermano che tra l’80 e il 100% dei passeggeri lo rispetta. «Questo rientra nelle aspettative che avevamo», ha detto il capo della sezione Gestione delle crisi.

Paragone internazionale

Anche la situazione internazionale continua ad essere fragile, ha continuato Mathys. In tutto il mondo ci sono noti oltre 18 milioni di casi e quasi 700.000 morti. Lo sviluppo dei contagi dimostra che l’ondata pandemica è ben lungi dall’essersi stabilizzata, ma è anzi in aumento a livello globale. Negli Stati Uniti sono già morte più di 150.000 persone, e il Brasile è vicino ai 100.000 decessi. «Dopo sei mesi, sono state raggiunte cifre impressionanti. Come comunità globale, dobbiamo anche fare tutto il possibile per contenere la pandemia e mantenere la sofferenza il più bassa possibile».

Quarantena per la Spagna

L’elenco delle aree e dei Paesi a rischio è stato nel frattempo aggiornato con l’aggiunta fra gli altri della Spagna (escluse Canarie e Baleari). «Volevamo adattare mensilmente questa lista, ma a causa della situazione attuale abbiamo dovuto farlo già oggi. La nuova lista (vedi qui per l’elenco aggiornato) entrerà in vigore sabato 8 agosto», ha asserito ancora Mathys. Per i cittadini di ritorno dalle zone considerate a rischio, vige l’obbligo di restare al proprio domicilio per dieci giorni e annunciarsi alle autorità cantonali.

Transito attraverso la Spagna

Per quanto concerne coloro che attraversano la Spagna o altri Paesi nell’elenco per andare, per esempio, in macchina in Portogallo, se ci si ferma nel Paese per meno di 24 ore, il requisito di quarantena non si applica. L’esclusione delle isole dall’elenco deriva dal fatto che sono separate geograficamente e dal fatto che il flusso di passeggeri parte e rientra direttamente da lì agli altri Paesi senza passare dalla Penisola Iberica.

«Dobbiamo essere consapevoli che possiamo essere inseriti nelle liste di altri Paesi»

Mathys ha poi fatto riferimento al caso del Belgio. In origine, il Paese aveva aggiunto i cantoni di Ginevra, Vaud e Vallese alla sua lista di zone a rischio e aveva vietato i viaggi in questi territori ai propri cittadini. «Ora i cantoni di Vallese e Vaud non sono più nella categoria rossa, solo Ginevra. Con l’aumento del numero di casi, la Svizzera deve aspettarsi di essere inserita nella lista delle zone a rischio contagio di altri Paesi. Dobbiamo esserne consapevoli», ha ammonito ancora Mathys.

Donne incinte nella categoria a rischio

Le donne incinte figurano nell’elenco delle persone particolarmente vulnerabili. «La probabilità di un decorso grave della malattia è leggermente aumentata rispetto ad altre donne della stessa età», ha spiegato l’esperto. «Per questo motivo si è deciso di aumentare la sicurezza per questo gruppo di persone». L’Ufficio federale della sanità pubblica ha deciso di adottare questa misura precauzionale sulla base dell’opinione della Society for Gynecology and Obstetrics ha asserito il capo della sezione Gestione delle crisi e cooperazione internazionale. Sul lavoro, alle donne incinte è raccomandato di rispettare le regole di igiene e distanza, e, se non è possibile farlo, indossare una mascherina. «È il datore di lavoro che deve garantire che la distanza sia mantenuta e che i contatti a rischio vengano evitati», ha ricordato Virginie Masserey, capo della Sezione controllo infezioni dell’UFSP. «Se ciò non fosse possibile, si dovrebbe ricorrere all’home working».

Quarantena e salario

A prendere la parola è stato poi Michael Schöll per parlare della percezione dei salari in ambito di quarantena: «Se una famiglia torna dalla Spagna sabato, tutti i membri dovranno restare in quarantena. Si pone quindi la questione se padre e madre continueranno a ricevere i loro salari. Se hanno la possibilità di lavorare in home working, la situazione è chiara, i salari continueranno a essere pagati. Se ciò non dovesse essere possibile, è più complicato. Se si è partiti in un momento in cui la Spagna non era ancora nella lista, il lavoratore non ha colpa. Si potrebbe quindi sostenere che il datore di lavoro deve continuare a pagare i salari. La questione non è però stata ancora risolta a livello giuridico», ha spiegato il vicedirettore dell’Ufficio federale di giustizia. «È fondamentale per il Consiglio federale che la quarantena venga rispettata: nessuno dovrebbe quindi evitarla per paura di perdere i salari. In questo caso, ci sarà la possibilità di ottenere un 80% della perdita dei salari durante 10 giorni», ha affermato Schöll.

Il 25% degli svizzeri ha scaricato l’applicazione

Gli utenti di telefonia mobile in Svizzera hanno finora scaricato l’app SwissCovid 2,15 milioni di volte. Si tratta di circa il 25 per cento della popolazione. Questa percentuale non è sufficiente per l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), ha dichiarato il capo della divisione Trasformazione digitale dell’UFSP, Sang-Il Kim. Finora, 327 persone hanno inserito il codice tramite app, che avverte i contatti potenzialmente infetti. È il 10 per cento di tutti quelli che sono risultati positivi, ha detto Kim. Sono ancora in corso i lavori per lo scambio internazionale di dati con le applicazioni dei Paesi vicini e anche con gli altri Paesi dell’UE.

