Nel 2017 in Svizzera quasi due persone su tre hanno utilizzato uno o più metodi di contraccezione. Quelli più diffusi sono stati il preservativo (42%) e la pillola (31%). Nel 1992, le donne che avevano adottato la pillola quale metodo contraccettivo erano oltre la metà (52%). Si delinea quindi un allontanamento dalla pillola, alla quale si preferiscono altri metodi contraccettivi ormonali. Rispetto a quanto accade all’estero, in Svizzera l’utilizzo dei preservativi è molto diffuso, benché tra i giovani uomini sia in calo sin dal 2007. Sono, questi, alcuni dei risultati dell’indagine sulla salute in Svizzera 2017 (ISS) realizzata dall’Ufficio federale di statistica (UST).