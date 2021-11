A pochi giorni dalla votazione sulla Legge COVID-19, continuano a circolare, fra i più scettici nei confronti delle misure contro la pandemia, le voci relative a possibili manipolazioni del risultato alle urne. Addirittura, il portale “Wahlbeobachter.ch” invita chi ha timore che non si tenga conto del proprio voto a caricare, nel sito, la propria scheda compilata, insieme a un selfie e a un documento d’identità.

La mancanza di fiducia nelle autorità «non è una novità», afferma Marc Bühlmann, professore e direttore della piattaforma Année Politique Suisse all’Università di Berna, nonché esperto di teoria della democrazia e di sociologia politica. «Si parte dal presupposto che in ogni Paese, dal 20 al 40% dei cittadini diffidi di chi governa». Una tendenza via via cresciuta dopo la fine della...