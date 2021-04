Negli ultimi giorni in Svizzera sono arrivati vaccini anti-coronavirus per oltre 400.000 persone. Durante le feste pasquali sono state però effettuate solo poche iniezioni, secondo quanto scrive la «NZZ am Sonntag».

Per arrivare agli alti livelli di copertura sperati dalla Confederazione per questa estate è necessario procedere alle vaccinazioni con ritmi spediti. In molti Cantoni, però, durante le feste pasquali gli appositi centri sono rimasti chiusi, aperti solo in piccola misura oppure il compito è stato delegato ai medici di famiglia, che in molti casi risultano in ferie.