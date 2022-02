Le FFS permetteranno alle persone fuggite dall’Ucraina di viaggiare dal confine a una determinata destinazione in Svizzera o di attraversare la Confederazione in treno senza complicazioni e gratuitamente fino a nuovo avviso, ha indicato oggi l’impresa a Keystone-ATS. Questo è in linea con la decisione del Consiglio federale e in accordo con la Segreteria di Stato della migrazione (SEM).