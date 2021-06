Le FFS continueranno a gestire la rete ferroviaria a lunga percorrenza anche in futuro. Lo indica il Consiglio federale che ha adottato oggi un rapporto in materia.

Nel documento, redatto in adempimento ad un postulato del consigliere nazionale Fabio Regazzi (Centro/TI) si precisa che in vista del rinnovo della concessione nel 2029, l’esecutivo punterà nuovamente a un’assegnazione diretta dell’intera rete alle Ferrovie federali svizzere. «L’attuale ordinamento di mercato del trasporto pubblico di viaggiatori è efficace e va mantenuto», sostiene il governo in una nota.