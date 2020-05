Le squadre di pulizia sono fortemente mobilitate per rafforzare la disinfezione delle superfici di contatto, ha detto oggi a Keystone-ATS Frédéric Revaz, portavoce delle FFS. Nelle stazioni questo concerne in particolare i braccioli, i corrimani, e i distributori automatici che saranno puliti sei volte al giorno invece delle precedenti tre volte.

Solo per i treni saranno al lavoro non meno di 1000 persone in tutta la Svizzera. Anche la pulizia dei treni in corsa viene intensificata con 25 linee ferroviarie che beneficeranno di questo servizio.