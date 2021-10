Le FFS stanno attrezzando 35 carrozze per trasportare i tifosi alle partite in trasferta dei loro club. I vagoni, da 80 posti, disporranno di servizi igienici speciali, aria condizionata e un pavimento in linoleum facile da pulire.

Lo ha indicato oggi all’agenzia Keystone-ATS il portavoce delle FFS Ramon Gander, confermando una notizia in tal senso pubblicata dalla «Schweiz am Wochenende». A questo scopo saranno per esempio convertiti vagoni EW IV, ossia ex carrozze Intercity.