Le restrizioni imposte in Italia hanno ripercussioni anche sui trasporti pubblici tra la Svizzera e la Penisola. Come misura immediata, i due treni che da Zurigo e Ginevra circolano fino a Venezia via Milano, da ieri terminano la corsa a Milano. Da giovedì le FFS taglieranno anche altri collegamenti nel traffico tra la Svizzera e l’Italia. Questi treni circoleranno solo sulla sezione di tratta svizzera, vale a dire fino a Chiasso o a Briga.