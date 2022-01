Le FFS ridurranno le corse? «Non è escluso»

L’assenza di personale causa positività o quarantene non risparmia nessuno. Anche le Ferrovie federali svizzere sono confrontate con questo scenario e non escludono – sebbene sia la soluzione più drastica – di diminuire la frequenza delle corse sulla rete nazionale sulla valsa riga della misura già messa in campo in Ticino con la soppressione parziale o totale delle linee S10 e S40. L’ipotesi è stata ventilata ai microfoni della SRF dalle stesse FFS che hanno già ricorso a piani di riserva per la sostituzione dei macchinisti proprio per evitare il peggio e dover adottare la soluzione più dura, ovvero l’interruzione dei collegamenti.