Le FFS tendono la mano agli inquilini dei locali commerciali: i locatari colpiti dalla chiusura imposta dal Consiglio federale non dovranno versare la pigione per il periodo del lockdown. I principali beneficiari sono i negozi e gli esercizi della ristorazione nelle stazioni. Gli esercizi che invece hanno potuto rimanere aperti pagheranno una pigione ridotta in funzione del calo del fatturato. Le FFS hanno deciso di adattare le pigioni di oltre 1.200 contratti di locazione per il periodo del lockdown. Agli inquilini dei locali commerciali colpiti dall’emergenza coronavirus nelle stazioni e in altre ubicazioni, l’azienda accorda per la fase del lockdown i seguenti condoni o riduzioni:

-Le FFS rinunciano a riscuotere le pigioni delle aziende che durante il lockdown hanno dovuto chiudere il proprio esercizio per ordine delle autorità. Principali beneficiari sono i negozi e gli esercizi della ristorazione nelle stazioni. A seconda della tipologia, questa fase comprende il periodo dal 17 marzo al 26 aprile, al 10 maggio o presumibilmente all’8 giugno.

- Gli esercenti che non hanno dovuto chiudere durante il lockdown potranno versare una pigione ridotta. L’ammontare della riduzione è definito sulla base della perdita di fatturato per la rispettiva tipologia.

- Ai locatari di uffici e abitazioni non sono invece accordate riduzioni.

In questo modo, - si legge nella nota - «le FFS intendono sostenere i locatari commerciali e contribuire alla loro liquidità e alla sicurezza necessaria per la pianificazione, onorando così le reciproche relazioni commerciali, alcune pluriennali. Nei prossimi giorni le FFS provvederanno a contattare i locatari, che non dovranno quindi inoltrare una richiesta.

«Sin dall’inizio del lockdown le FFS hanno adottato provvedimenti immediati per andare incontro agli inquilini commerciali, ad esempio prorogando di 60 giorni i termini di pagamento delle pigioni a partire da marzo 2020 ed eliminando gli orari minimi di apertura di tutti i negozi», spiegano. Le FFS «sono al fianco dei loro locatari anche nella fase di ripresa dall’11 maggio per quanto concerne il rispetto delle norme igieniche (ad esempio per la concezione e realizzazione di settori di attesa davanti ai negozi), così da permettere agli utenti dei trasporti pubblici di tornare a viaggiare in modo sicuro e confortevole anche nelle attuali circostanze».

