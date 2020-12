Le FFS prevedono un deficit di «centinaia di milioni di franchi» per il 2021, comunque meno pesante che per l’esercizio in corso, ha indicato il direttore generale Vincent Ducrot. Malgrado le cifre rosse, il prezzo dei biglietti non sarà aumentato e, grazie alle fluttuazioni naturali nell’organico, non si prevedono licenziamenti.