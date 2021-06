Dopo gli allentamenti annunciati dal Consiglio federale, le FFS si preparano al ritorno a una «sorta di normalità». In una nota odierna, l’azienda sottolinea che è pronta ad accogliere più clienti nelle stazioni e sui treni.

Le FFS e AutoPostale, in qualità di leader di sistema per rotaia e strada, in accordo con l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) e con i Cantoni, hanno deciso di muoversi e di coordinarsi per fare in modo che da inizio luglio sia di nuovo disponibile un’offerta completa nel traffico viaggiatori.

La pianificazione risulta particolarmente impegnativa e per questo motivo non è possibile ripristinare prima l’offerta notturna, sottolineano le FFS, aggiungendo che i trasporti pubblici ripristineranno quelli che circolano durante il week-end nel fine settimana del 2-4 luglio.

Dall’11 giugno riaprono i ristoranti FFS sui treni. I collaboratori metteranno a disposizione dei clienti l’intera offerta di gastronomia ferroviaria su quasi tutte le linee. Naturalmente vige un piano di protezione e non tutti i posti a sedere saranno disponibili, così da poter garantire il necessario distanziamento tra gli avventori.

Dal 1° giugno 255 madrine e padrini di stazione Railfair sono tornati in servizio in 18 stazioni. Sono a disposizione dei viaggiatori in caso di domande e intervengono in caso di conflitti, cercando di trovare una soluzione attraverso il dialogo.

Già a fine maggio si è registrato un aumento del numero di domande di gite scolastiche. Naturalmente non si replicheranno le cifre record degli anni precedenti alla pandemia, ma la tendenza è positiva, rilevano le FFS.

L’allentamento dell’obbligo del telelavoro segna anche il graduale ritorno in ufficio, prosegue la nota, aggiungendo che le abitudini di viaggio sono cambiate. Sempre più persone lavoreranno uno o due giorni da casa e si muoveranno al di fuori degli orari di punta.

Nonostante gli allentamenti, il piano di protezione e quello di disinfezione del trasporto pubblico restano validi. Dall’inizio della pandemia, il personale delle FFS pulisce treni e stazioni ancora più spesso e più a fondo. Attualmente sono impiegate circa 1000 persone per questi scopi. L’aria condizionata e la ventilazione assicurano sufficiente aria fresca e un’ottimale circolazione dell’aria, aggiunge l’azienda.

Da marzo 2020, le FFS hanno intensificato anche la pulizia delle stazioni, in particolare per superfici come i corrimani delle scale mobili, i pulsanti degli ascensori o gli schermi dei distributori di biglietti. Inoltre, viene utilizzato un prodotto efficace contro il coronavirus. Ora le superfici di contatto vengono pulite sei volte al giorno. Nelle grandi stazioni sono presenti erogatori di disinfettante agli ingressi e alle uscite più frequentate, nonché alle entrate principali.

©CdT.ch - Riproduzione riservata