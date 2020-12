Le Filippine hanno sospeso l’ingresso ai viaggiatori provenienti da 20 Paesi, tra cui la Svizzera, per cercare di contenere la diffusione delle nuove varianti del coronavirus. La misura resterà in vigore fino al 15 gennaio.

I passeggeri che sono già in transito potranno entrare nelle Filippine, ma dovranno rispettare una quarantena di 14 giorni in strutture accreditate dal governo di Manila anche se avranno un tampone negativo per il Covid-19, ha spiegato Roque.