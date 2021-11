In futuro, la Commissione della concorrenza (Comco) dovrebbe avere un migliore controllo sulle fusioni. È quanto prevede una revisione parziale della Legge sui cartelli inviata oggi in consultazione dal Consiglio federale.

La differenza principale tra il test applicato finora in Svizzera e il test SIEC sta nella soglia di intervento: il test SIEC consente di vietare le concentrazioni di imprese o vincolarle a opportuni oneri se ostacolano in modo significativo la concorrenza, mentre secondo lo standard di audit attuale ciò è possibile soltanto se la concentrazione impedisce del tutto una concorrenza efficace. Gli effetti saranno quindi rilevanti anche se non sarà raggiunta la soglia di posizione dominante, fatto altresì importante in considerazione della crescente digitalizzazione dei mercati.