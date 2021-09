Le industrie di vari settori economici hanno i loro interessi rappresentati nelle commissioni parlamentari attraverso mandati pagati. Lo rivela uno studio della piattaforma per la trasparenza Lobbywatch, che esige dai deputati chiarezza su quanto guadagnano per un’attività di lobby.

Secondo l’indagine vi sono inoltre quattro membri delle commissioni economiche sul libro paga del settore farmaceutico. Tuttavia, tale industria appare sottorappresentata in parlamento. Lobbywatch sospetta che la ragione è semplice: le questioni importanti, come la fissazione dei prezzi dei farmaci, sono infatti trattate direttamente dal Consiglio federale.

Passando all’agricoltura, a curare gli interessi del ramo nelle commissioni dell’economia sono in dieci. Chi è attivo in associazioni influenti a livello nazionale o cantonale riceve una rimunerazione.

Infine, lo studio dipinge un quadro diverso per quel che concerne i rappresentanti delle organizzazioni ambientaliste nelle commissioni dell’ambiente. I legami dichiarati sono in questo caso 46, ma solo cinque mandati vengono pagati.

Lobbywatch scrive che l’analisi mostra come i settori con grandi risorse finanziarie possano usare a piacimento i politici per la loro causa, corrispondendo loro indennizzi di conseguenza. Ciò è favorito dal fatto che l’importo del compenso non deve obbligatoriamente essere notificato, una pratica che per la piattaforma deve assolutamente cambiare.