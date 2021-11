Potrebbe avere radici profonde l’inchiesta antimafia che ha portato ieri all’arresto in Svizzera di sei persone - due in Ticino - vicine alla ‘ndrina Molè. Radici che riportano almeno al 2016, quando il Ministero pubblico della Confederazione abbandonò l’indagine aperta nei confronti di «Peppe La mucca», sospettato di essere uno dei massimi esponenti della ‘ndrangheta in Svizzera. Ora - lo apprendiamo da documenti d’inchiesta italiani - tra le persone indagate c’è suo figlio, additato dalla Direzione distrettuale antimafia di essere il «capo dell’articolazione svizzera». Ma andiamo con ordine. Sei arresti in Svizzera e un centinaio nella vicina Penisola (a Reggio Calabria, Como, Milano e Firenze) frutto della collaborazione tra la Direzione antimafia italiana, la Procura sangallese, la FedPol...