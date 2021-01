Una maschera igienica riutilizzabile che rende inoffensivi i virus premendo un semplice tasto. È quanto hanno sviluppato ricercatori della Scuola universitaria professionale di scienze applicate di Zurigo (ZHAW) in collaborazione con l’impresa svizzera Osmotex. Lo comunica oggi in una nota la stessa ZHAW.

Nei test con virus MS2 batteriofagi è emerso che gli strati elettrochimici hanno un effetto antivirale superiore al 99%. Tali MS2 batteriofagi sono molto più resistenti rispetto ai coronavirus, ha aggiunto il chimico. Per questo motivo si parte dal presupposto che le nuove mascherine possano distruggere anche il Sars-CoV-2. In primavera il prodotto dovrebbe essere commercializzato al prezzo di 25 franchi.

La nuova mascherina possiede un certificato da cui risulta che il suo sistema filtrante corrisponde a quello delle mascherine protettive blu chiare per bocca e naso. Tuttavia, secondo Yeretzian, non vi sono ancora certificati per tessuti antivirali. Assieme al suo team di ricerca, nell’ambito del progetto sostenuto dall’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione, Innosuisse, Yeretzian intende sviluppare una procedura d’esame, che consenta di conferire un marchio di sicurezza ed efficienza a tali materiali.