Nell’inverno 2020/2021 non si è osservata nessuna epidemia di influenza: rispetto alle stagioni precedenti sono stati segnalati molti meno casi. Le misure per frenare la diffusione del coronavirus hanno apparentemente avuto un ruolo importante nel calo dei contagi.

Durante l’ultima influenza stagionale, circa 182.000 persone - pari al 2,1% della popolazione - hanno consultato un medico a causa di una malattia influenzale. L’incidenza settimanale massima è stata di 145 consultazioni ogni 100.000 abitanti. Nei cinque anni precedenti tale dato non era mai stato inferiore a 306, indica il bollettino settimanale dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) pubblicato oggi.

Durante l’inverno 2020/21 sono stati segnalati solo 41 casi di influenza confermati in laboratorio attraverso il sistema di segnalazione obbligatoria. Questo numero è nettamente inferiore ai valori degli anni precedenti: 11’504 annunci per la stagione 2019/20 e 13’412 per il 2018/19.