Misure come lavarsi le mani e mantenere le distanze, adottate per contrastare la diffusione del coronavirus, sono probabilmente la spiegazione del fatto che nessun bebè (fino all’anno di vita) nel 2020 si sia ammalato di meningite nella zona di Berna. È la conclusione di un gruppo di ricercatori dell’Inselspital, l’ospedale universitario della città federale.

I dati disponibili, riconoscono gli autori dello studio pubblicato sulla rivista Open Forum Infectious Diseases, si riferiscono al solo bacino di utenza del nosocomio, pari a 1,5 milioni di persone. Per questo ritengono necessarie indagini più vaste, si legge in un comunicato dell’Inselspital pubblicato oggi.

«L’osservata completa assenza di meningite enterovirale nei neonati rivela che anche la diffusione dei virus normalmente trasmessi per via fecale-orale è impedita dalle misure prese per lottare contro la pandemia», afferma, citata nella nota, l’autrice principale dello studio, Larissa Stoffel, dottoranda presso la clinica pediatrica del nosocomio bernese.