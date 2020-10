Il 70% degli svizzeri non teme un nuovo confinamento a causa del coronavirus nei prossimi sei mesi, secondo un sondaggio pubblicato oggi sui giornali Tamedia. La maggioranza ritiene inoltre che le misure adottate dal Consiglio federale siano state «appropriate».

Quasi due intervistati su cinque (39%) hanno dichiarato di non poter immaginare un nuovo lockdown perché le conseguenze economiche e sociali sarebbero troppo gravi. Più o meno la stessa percentuale (36%) pensa che sarebbe meglio introdurre misure a livello locale o regionale.

Tra coloro che immaginano un nuovo confinamento, il 16% lo considera un’opzione, ma solo se gli ospedali dovessero essere saturi, e l’8% è favorevole perché ritiene che si debba evitare il maggior numero possibile di vittime. In ogni caso, la prospettiva di un nuovo lockdown non sembra preoccupare troppo. Quasi il 70% degli intervistati non teme un simile scenario nei prossimi sei mesi.