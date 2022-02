Per mezzo secolo gli accordi di sicurezza hanno puntellato la pace nell’Est Europa. Quali sono oggi i rischi di un’estensione del conflitto ai Paesi baltici? La Svizzera ha deciso di seguire le sanzioni economiche dell’UE, ma come si concilia questa scelta con lo spirito di neutralità elvetico? Il parere di René Schwok, esperto di diritto internazionale.

L’Occidente, a più riprese e per bocca di diversi leader politici, ha denunciato la violazione del diritto internazionale. Concretamente che cosa significa? E quali effetti pratici produce questa violazione?«Piccola ma doverosa premessa: tutto il mondo, tranne la Bielorussia, ha denunciato la violazione del diritto internazionale. Non solo l’Occidente. Per quanto riguarda il diritto internazionale, dobbiamo ricordare il principio di fondo: nessun...