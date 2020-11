I numeri correvano velocissimi a Ginevra. Travolto dalla folgorante impennata di contagi nel cantone, il Consiglio di Stato si è deciso a pronunciare un quasi confinamento per provare ad invertire la curva. A partire da lunedì sera alle diciannove scatta la chiusura per ristoranti, bar, locali notturni, parrucchieri, palestre, piscine, cinema e per tutti i commerci considerati «non essenziali». Rimarranno aperti i negozi di alimentari, le librerie, gli artigiani, calzolai e meccanici. E così anche le scuole, le banche e gli uffici postali.

La misura resterà in vigore fino al 29 novembre. Quattro settimane di lockdown parziale, riconducibili per un altro ciclo «se i contagi non saranno contenuti», dichiara Anne Emery-Torracinta, presidente del Consiglio di Stato. Ginevra è il secondo Cantone...