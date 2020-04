Le misure per contrastare l’epidemia di coronavirus saranno prolungate fino al 26 aprile. Poi verranno gradualmente allentate. Lo ha stabilito oggi il Consiglio federale. Nuovo incontro informativo a cui sono presenti la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga, il consigliere federale e capo del Dipartimento federale dell’interno (DFI) Alain Berset e il consigliere federale e capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) Guy Parmelin.

IL VIDEO DA BERNA

Sommaruga: «Misure in vigore fino al 26 aprile»

«Ci siamo dati una mossa, per fortuna. I cittadini hanno riconosciuto la gravità della situazione e si attengono alle norme. Possiamo essere fieri di come ci stiamo comportando», ha esordito la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga. «La strada è quella giusta, ma non bisogna mollare la presa adesso, poiché non siamo ancora arrivati alla meta», ha aggiunto. «Ora ci si chiede quando potremo allentare le misure: gradualmente lo faremo, a condizione che le norme di distanza e di igiene vengano rispettate». «Abbiamo deciso che le misure andranno avanti fino al 26 aprile e poi per gradi allenteremo la presa», ha quindi annunciato Sommaruga. Nel frattempo si valuterà come procedere all’alleggerimento, che inizierà prima della fine del mese. Le decisioni su quando e come avverrà l’allentamento dei provvedimenti saranno prese nel corso della prossima seduta, in programma il 16 aprile.

Misure in Ticino prorogate fino al 19 aprile

Per quanto riguarda le restrizioni adottate dal canton Ticino, che vanno oltre quanto previsto dall’ordinanza d’emergenza emanata dal Governo, esse potranno essere prorogate fino al 19 aprile.

Berset: «Primi allentamenti a fine aprile»

Da parte sua Alain Berset ha ricordato la situazione dei contagi. «Il numero dei contagi si sta stabilizzando. La priorità rimane quella di proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione e, allo stesso tempo, tutelare le capacità del sistema sanitario. L’equilibrio è fragile». «Abbiamo deciso che dovremo fare dei primi allentamenti verso fine aprile», ha detto Berset. «L’allentamento avverrà in base all’evoluzione dell’epidemia. Per il ritorno alla normalità serviranno diverse settimane. Ma ora è il momento di mantenere la rotta». «Iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel, ma è più che mai importante rispettare le regole adesso. A Pasqua dobbiamo restare a casa», ha ricordato. «Raggiungere il picco non significa poter tornare subito alla normalità». Interpellato sulla riaperture delle scuole, Berset ha spiegato: «Abbiamo già un’idea di come procedere: le scuole sono tra le nostre priorità, ma dobbiamo differenziare le scuole dell’obbligo dalle università. Vogliamo uscire quanto prima da questa situazione, ma non dobbiamo vanificare quanto fatto, dunque dobbiamo armarci di pazienza», ha spiegato Berset.

Daniel Koch ha invece evidenziato che «le cifre non ci permettono di prevedere l’andamento della pandemia: il decorso sembra essere positivo e se le misure continueranno ad essere rispettate la curva scenderà e potremo allentare le misure».

Indennità di lavoro ridotto anche ai lavoratori su chiamata

Guy Parmelin ha invece parlato degli scenari economici. «Il 30% della popolazione attiva è in lavoro ridotto e la produzione è calata del 25%. Le misure adottate dal Consiglio federale funzionano ma non ovunque». Per questo il Governo ha adottato alcune misure supplementari. L’indennità per lavoro ridotto (ILR) potrà essere concessa a un numero allargato di lavoratori su chiamata. Il reddito derivante da un’occupazione provvisoria non inciderà sull’ILR: si tratta di un incentivo finanziario per occupare posti vacanti ad esempio nell’agricoltura o nel settore della logistica. Finora i lavoratori su chiamata il cui grado di occupazione subiva oscillazioni superiori al 20% non avevano diritto all’ILR. Ora le aziende possono invece richiedere l’indennità se impiegano questi collaboratori da oltre sei mesi. In questo modo si intende evitare il licenziamento delle circa 200 mila persone che lavorano su chiamata in Svizzera.

Niente dazi su materiale medico

Il Consiglio federale ha anche deciso di sospendere temporaneamente i dazi doganali sulle importazioni di materiale medico importante. Questo tipo di equipaggiamento è fondamentale per la lotta al coronavirus e con tale misura sarà possibile importarlo a basso costo e semplificando le procedure al massimo. Secondo la legge sulla tariffa delle dogane, il Governo può ridurre o sospendere le aliquote di dazio in circostanze straordinarie, segnatamente in caso di carestia o di rincaro delle merci indispensabili. Gli importatori non sono più tenuti ad attestare l’origine dei prodotti per l’importazione esente da dazio. Inoltre gli importatori privati vengono equiparati alle autorità di protezione civile della Confederazione e dei Cantoni, che già oggi hanno il diritto di importare materiale protettivo esentato da dazio.

Le pigioni dei locali commerciali

Il Governo si è anche occupato della situazione relativa alle pigioni dei locali commerciali. A seguito dei provvedimenti adottati contro il coronavirus, molti esercizi al momento sono chiusi e i locatari temono di non essere più in grado di pagare le pigioni. Il Consiglio federale non intende intervenire nei rapporti di diritto privato tra locatari e locatori, ma esorta le parti interessate a cercare soluzioni costruttive e pragmatiche attraverso il dialogo.

«Il coronavirus provocherà un grave crollo congiunturale»

Già ora si può presupporre che lo «shutdown» dovuto al coronavirus si tradurrà in un crollo della creazione di valore fuori dal comune. Quanto questo crollo sarà importante, dipenderà naturalmente dall’evoluzione dell’epidemia. È quanto ha comunicato oggi il Consiglio federale, basandosi su dati della SECO (I DETTAGLI QUI) La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) sostiene che potrebbero venire innescati effetti economici di «secondo impatto» come ad esempio un’ondata di licenziamenti e di insolvenze. Più il confinamento forzato dura, più questi effetti sono probabili. La SECO ha presentato al Governo due scenari negativi, con una possibile recessione nettamente più marcata e la ripresa più lenta di quanto previsto lo scorso 19 marzo. Se il crollo dovesse rivelarsi più grave e se dovesse innescare effetti di secondo impatto, il tenore di vita in Svizzera ne risentirebbe in modo tangibile e assolutamente fuori dal comune. Fare ipotesi attendibili, è stato sottolineato, è però estremamente difficile.

Crisi dei media: «Valutiamo la situazione»

Interpellata sulla crisi dei media, Simonetta Sommaruga ha spiegato: «Siamo consapevoli che i media si trovino in una crisi strutturale. Con la pandemia la situazione è peggiorata. Al contempo ricordo che anche i media possono avvalersi del lavoro ridotto e di altri strumenti messi a disposizione dal Consiglio federale. Intendiamo comunque discutere del dossier per dare una risposta al settore».

Un sostegno al settore dell’aviazione

Il Governo ha inoltre incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF), il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di proporre misure volte a fornire un sostegno in termini di liquidità al settore dell’aviazione, fortemente colpito dalla pandemia di coronavirus. Le garanzie sono soggette a severe condizioni e prestate soltanto se le imprese non riescono a coprire in altro modo il proprio fabbisogno di liquidità. «Il settore dell’aviazione è un’infrastruttura critica per l’economia del Paese: un’interruzione prolungata dei collegamenti internazionali si tradurrebbe in perdite economiche sostanziali. Oltre un terzo delle esportazioni e circa un sesto di tutte le importazioni, rispettivamente dalla e verso la Svizzera, avvengono per via aerea. In termini di posti a tempo pieno il settore dell’aviazione impiega in Svizzera oltre 190 mila dipendenti», fa presente l’esecutivo.

