Dopo oltre un anno e mezzo le navi da crociera tornano a New York. Secondo l’ente della città Economic Development Corporation, la data prevista è fine settembre ed entro il prossimo giugno sono previste tra le 50 e le 60 partenze. Le navi da crociera mancano dai Pier 88 e Pier 90 dal marzo del 2020 a causa della pandemia. L’altro molo per le crociere è a Brooklyn, tuttavia in quel caso non è stato ancora deciso quando far riprendere l’attività. Le prime navi in partenza saranno quelle di Norwegian e Crystal. Tutti i passeggeri a bordo dovranno essere vaccinati.